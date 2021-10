NBA, Kyrie Irving non giocherà questa notte contro i Bucks

Continua la preseason, e continuano le grane legate alla condizione di Kyrie Irving. Come noto, il giocatore non è vaccinato, e questo nello stato di New York comporta una serie di limitazioni che stanno mettendo i Brooklyn Nets sempre più in difficoltà. A causa di ciò, infatti, Irving è stato listato come “ineligible“, e quindi sarà indisponibile, per la partita di questa notte in casa contro i Milwaukee Bucks. La notizia è stata riportata da Shams Charania di The Athletic.

Nets listed Kyrie Irving as out/ineligible for Friday’s preseason game vs. Bucks. It marks the first home game Irving will miss due to NYC’s vaccination requirement. — Shams Charania (@ShamsCharania) October 7, 2021

I Brooklyn Nets sono già stati costretti a impedire a Kyrie Irving di allenarsi, per rispettare le regole dello Stato di New York. Ora dovranno rinunciare a lui anche per le partite in casa, a meno che Irving non torni sui suoi passi e decida di vaccinarsi. La NBA si è anche espressa in merito, affermando che, se il giocatore dovesse saltare le 41 partite di stagione regolare in casa, non verrà pagato per le gara non disputate.

Kyrie Irving ha potuto prendere parte invece al training camp, tenutosi a San Diego. Da quando sono iniziate le gare di preseason, e i Nets hanno fatto ritorno a Brooklyn, il campione NBA 2016 non è più aggregato al resto della squadra. La situazione si sta scaldando, e anche compagni come Kevin Durant stanno iniziando a chiedersi se potranno contare su Irving per il resto della stagione. Nonostante tutto però, sia KD che coach Steve Nash hanno espresso il proprio sostegno personale al giocatore.

