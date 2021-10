NBA, Kevin Durant: “Irving? Faccio finta sia parte di questa squadra”

I Brooklyn Nets sono ancora in alto mare con la risoluzione del ‘problema’ Irving. Il playmaker, infatti, non si è ancora sottoposto a vaccino, per cui – secondo le ultime normative di New York City – è totalmente indisponibile per poter scendere sul parquet del Barclays Center con i suoi compagni di squadra. Della situazione delicata ha voluto parlare anche Kevin Durant, il quale crede che Kyrie sarà in grado di aiutare la squadra in questa stagione nonostante le preoccupazioni sulla sua immediata disponibilità:

“Cerco di immaginare che Kyrie farà parte della nostra squadra. Forse sono solo ingenuo, ma è così che mi sento, con lui in roster. Tutti qui hanno fiducia nel nostro gruppo e se continuiamo a farlo, potremo raggiungere qualcosa di speciale.”

Ieri il play ha saltato la prima sessione di allenamento in città della squadra. Secondo quanto riferito da Adrian Wojnarowski, ai Nets non è chiaro se Irving intenda vaccinarsi contro il Covid-19 oppure no. Se il giocatore dovesse decidere di non procedere con la vaccinazione, la squadra dovrebbe stabilire se presentarlo come “giocatore part-time”. Irving ha un contratto che chiama ben 35.3 milioni di dollari per la prossima stagione, ma – secondo gli ultimi accordi tra lega e NBPA – potrebbe perdere circa 380.000 dollari per ogni match casalingo perso.

Il calendario della stagione regolare di Brooklyn inizia con due partite in trasferta per poi obbligare la compagine di Steve Nash ad affrontare il primo appuntamento casalingo al Barclays Center per il 24 ottobre contro gli Charlotte Hornets.

Per ora, staff e giocatori sono totalmente dalla sua parte, a cominciare da Steve Nash:

“Noi lo supportiamo. Siamo qui per lui.”

Durant, invece, durante il Media Day della squadra, ha confermato di non essere preoccupato per la decisione di Irving sulla vaccinazione:

“Questa è una sua decisione personale; non spetta a noi valutare quello che vuole fare o meno. Mi aspetto che prima o poi avremo tutta la nostra squadra al completo”.

Ma non è ancora questo il giorno.

Leggi Anche

NBA, i giocatori non saranno soggetti a test sulla marijuana durante la stagione 2021-22

NBA, Sergio Scariolo parla del ritiro di Pau Gasol

Preseason NBA: LeBron e Westbrook out contro Phoenix