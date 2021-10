NBA, Giannis Antetokounmpo conferma le buone sensazioni fisiche

Tornato ad allenarsi nella giornata di ieri, Giannis Antetokounmpo ha confermato davanti ai giornalisti locali di essere in buona forma, nonostante l’ultimo infortunio al ginocchio subito al termine della postseason 2021. Queste le parole del greco a riguardo:

“Mi sono allenato oggi e devo dire che il primo allenamento è andato bene. La squadra sembra buona. Mi sono sentito bene. Devo recuperare il ritardo di condizione con i compagni, vanno 10 volte più veloci di me, ma mi sento bene. Le cose stanno andando bene, sono ormai guarito. E sono anche emozionato per l’inizio di stagione.”

Presente con i compagni dall’inizio del training camp, l’ex MVP non aveva ancora preso parte agli allenamenti di gruppo. Ora, per lui, si riapre ufficialmente una nuova stagione sportiva, puntando – come sempre – al massimo possibile. Inutile dirlo: il titolo NBA.

Voilà comment on gère une conférence de presse quand on n'a pas envie de répondre aux mêmes questions pendant 10 minutes 😄 pic.twitter.com/M2cr0wQvj7 — Basket-Infos (@Basket_Infos) October 7, 2021

