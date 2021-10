NBA, Andre Iguodala su James Wiseman: “È come mio figlio”

Andre Iguodala è tornato ai Golden State Warriors per chiudere la sua carriera con onore nella squadra in cui ha conquistato ben tre titoli NBA. Il 37enne – in un’intervista a NBC Sports – ha confidato che c’era un giocatore con cui era ansioso di condividere il campo in questa particolare stagione:

“James Wiseman è il ragazzo con cui voglio condividere il parquet. È un prospetto interessante.”

Iguodala ha anche detto che la personalità di Wiseman sembra essere simile a quella di suo figlio, Andre II, 14 anni:

“Sono praticamente uguali. Wiseman parla mandarino, mio ​​figlio parla francese e un po’ di spagnolo. La loro fiducia vacilla esattamente allo stesso modo, reagiscono alle cose che non vanno esattamente nello stesso modo. Quindi è come se ora fossi un papà a tempo pieno e non solo la sera con Andre II”.

Durante la sua stagione da rookie, James Wiseman ha vissuto diversi alti e bassi, mostrando però un potenziale di prestigio. C’è ancora tanto lavoro da fare per dare continuità alle qualità messe in campo, ma Iguodala è pronto ad aiutarlo:

“James non sa quanto è bravo, ma vuole esserlo con continuità e sta facendo le domande giuste. Non vedo l’ora di mostrargli quanto sarà facile lavorare insieme, perché a volte puoi lavorare troppo duramente o cercare di bruciare le tappe troppo veloce… provare a fare troppo non è mai giusto e io cerco di fargli capire che la mente è la parte più importante, anche più efficiente del corpo. Soprattutto in NBA e soprattutto con il suo talento.”

