NBA, Carmelo Anthony: “L’alchimia non si crea dall’oggi al domani”

I Los Angeles Lakers nella notte hanno colto la loro seconda sconfitta consecutiva in questa preseason NBA. I gialloviola hanno infatti ceduto di fronte ai Phoenix Suns. Nella primissima partita di pre-campionato contro i Brooklyn Nets, i gialloviola avevano messo a riposo la maggior parte delle loro stelle. Anche ieri sera LeBron James, Russell Westbrook e Dwight Howard hanno dato forfait, ma i Lakers potevano contare su Anthony Davis e Carmelo Anthony.

L’ala 37enne ha giocato 17 minuti mettendo a referto 8 punti (4/10 dal campo). Queste le sue parole nel dopo partita:

“A questo punto della stagione penso che si tratti solo di trovare l’alchimia, soluzioni giuste per poter eliminare i problemi che abbiamo e poter stare in campo nel migliore dei modi.”

Giocare con Anthony Davis nel ruolo di centro per la prima volta non è stato altrettanto facile, ma LA lo sapeva:

“C’era un po’ di esitazione da parte di entrambi. Non abbiamo mai giocato insieme prima, quindi stiamo cercando di capirci. Ma ci parliamo continuamente, la panchina parla con noi. Più comunichiamo ciò che vogliamo fare, più sarà facile per noi progredire e migliorare come squadra.”