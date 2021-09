I Toronto Raptors dovranno ripartire da zero dopo le varie partenze, tra cui quella di Kyle Lowry ai Miami Heat: tanti gli uomini che dovranno mancare queste mancanze, tra cui il nuovo arrivato Scottie Barnes, che ha già conquistato la fiducia di coach Nick Nurse.

Nurse on Scottie Barnes: "His role is going to be huge."

Says he'll give the rookie as many minutes and shots as he can handle early. Thinks he's improved his shot ("the mechanics look really good") and skills over the offseason.

— Josh Lewenberg (@JLew1050) September 27, 2021