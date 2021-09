Terza scelta al Draft 2003, Carmelo Anthony è ormai una leggenda NBA. Decimo miglior realizzatore nella storia della lega e dieci volte All-Star, l’ala non ha però ancora vinto un titolo. Questo lo renderà la prossima stagione il giocatore con il maggior numero di partite giocate senza vincere un titolo. Tuttavia, questo sfortunato record potrebbe giungere al termine proprio quest’anno. Melo si è infatti unito ai Lakers, una delle squadre favorite per la vittoria finale. Queste le sue parole rilasciate a The Undefeated:

“Sono 20 anni che penso di vincere un titolo. Lo stesso processo di pensiero. Ora, con la squadra che abbiamo e la situazione che abbiamo, possiamo davvero sperare di puntare al titolo. È qualcosa di emozionante per me.”

Scelto due posizioni dopo LeBron nel 2013, Carmelo è sempre stato un grande amico del nativo di Akron. Insieme, i due giocatori hanno vinto un paio di medaglie d’oro olimpiche. Prima di ricongiungersi, finalmente, anche in NBA:

“Ne abbiamo sempre parlato ridendo. “Che ne dici di giocare insieme?” Sarebbe pazzesco. Ma considerando dove siamo ora in entrambi le carriere, i nostri due percorsi differenti, penso che sia giusto essere arrivati fino a questo punto.”

Melo ha avuto anche un pensiero per Kobe Bryant che avrebbe sicuramente adorato vederlo giocare con i suoi colori di sempre.

“È completamente diverso essere qui, ma in senso positivo. Ho avuto la fortuna di giocare a New York, una grande organizzazione, un grande mercato. Ma questi colori sono totalmente diversi. Il blu e l’arancione sono molto diversi dal viola e giallo. Essendo a Los Angeles ti senti davvero così. So che mio fratello Kobe sta sorridendo in questo momento.”

