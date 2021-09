NBA, Danny Green risponde a Ben Simmons: “Volevamo solo incontrarlo da amici”

Nel disperato tentativo di riconquistare il cuore di Ben Simmons, Danny Green si è indirettamente rivolto, tramite il suo podcast, a colui che è ancora ufficialmente un suo compagno di squadra a Philadelphia, nonostante il forte desiderio dello stesso Ben di essere ceduto altrove. Questo fine settimana, i giocatori dei 76ers avevano programmato di fargli visita a Los Angeles organizzando un jet privato, ma l’australiano ha chiesto a gran voce di rimanere a casa.

Queste le parole di Danny Green a riguardo:

“Il nostro volo a LA? Non è qualcosa concordato con la franchigia, ma tra noi giocatori. Volevamo solo andarlo a trovare, da amici, a livello umano. Se ci vede ancora come amici, perché non sappiamo se la situazione ora è cambiata. So che parla ancora con qualche compagno di squadra. Personalmente, non ho avuto altre comunicazioni con lui. Ma mi piacerebbe incontrarlo, sedermi con lui e parlargli… solo per capire le sue ragioni. E per fargli sapere che siamo con lui e che vogliamo che torni. Il nostro obiettivo è dargli qualche consiglio, da amici. Vogliamo aiutarlo prima di tutto come persona, poi come professionista. Vorremmo discutere con lui su cosa sarebbe meglio fare, anche se vuole lasciare Philadelphia.”