NBA, Devin Booker salterà il training camp con Phoenix

Anche questa stagione, il protocollo di salute e sicurezza imposto dalla NBA farà il suo corso. Ancor prima di cominciare ufficialmente le danze, il primo a dover pagare le conseguenze è Devin Booker. La star dei Phoenix Suns salterà quindi il training camp della sua squadra che comincerà durante questa settimana. I Suns hanno la loro prima partita di preseason prevista per il 4 ottobre contro i Sacramento Kings.

Il giocatore non dovrebbe rischiare di saltare invece l’esordio della regular season. I Phoenix Suns, lo ricordiamo, sfideranno i Denver Nuggets nel primo match ufficiale della nuova stagione il 21 ottobre alle ore 4.00 italiane.

Phoenix Suns star Devin Booker will miss time to start training camp this upcoming week due to health and safety protocols.

— Shams Charania (@ShamsCharania) September 26, 2021