NBA, Vince Carter difende i Lakers: “Bisogna guardare al talento, non all’età”

Vince Carter ha difeso i Los Angeles Lakers dopo una sessione di mercato in cui i gialloviola hanno aggiunto in roster veterani esperti, ma con un’età media decisamente rilevante. Per Carter i Lakers si sono mossi bene sul mercato e per lui non ha senso parlare di una squadra “vecchia”, poiché bisognerebbe guardare le prestazioni dei singoli.

Queste le sue parole:

“Mi piace molto sentire queste parole. Io la dico da anni ormai. Bisogna guardare i giocatori, le loro prestazioni, non la loro età. Quello che vediamo in campo è quello che conta. Guardando un giocatore puoi capire se sarà ancora efficiente per la squadra o no. Non importa quanti anni ha, l’importante è che continui a fare il suo lavoro. Mi fa veramente piacere sentire ciò. Mi scalda il cuore, veramente. So che nella lega di oggi ci sono molti giocatori giovani, ma quando giocavo io c’erano due o tre giovani in roster e il resto della squadra era composto da tutti veterani.”

Successivamente Vince Carter ha affermato di essere sicuro che ogni giocatore della squadra gialloviola farà la sua parte:

“In questa squadra i giocatori conoscono tutto: da come prendersi cura del loro corpo e a cosa aspettarsi dalla stagione. Forse non tutti giocheranno tanti minuti ma se LeBron James dovesse giocare di meno, qualche volta puoi fare entrare Trevor Ariza o Kent Bazemore, ragazzi che sicuramente non ti deluderanno. Hanno altri ottimi giocatori come Dwight Howard o Wayne Ellington, atleti che si fanno sempre trovare pronti al momento giusto. Non so quanto potranno giocare, ma coach Vogel non dovrà preoccuparsi del loro approccio, visto che sono dei professionisti.”

