Nikola Jokic e i suoi dubbi su Denver: “Abbiamo abbastanza talento? Non lo so”

La offseason è ormai finita anche per Nikola Jokic, che si è goduto ogni momento in Serbia in cui ha trascorso un’estate da MVP in carica. Il lungo dei Denver Nuggets ha parlato, per prima cosa, della sua passione per i cavalli (possiede una scuderia, ndr):

“Mi piace il loro odore. La sensazione migliore di sempre è quando gli dai da mangiare. Il rumore che fanno mentre mangiano nella stalla è il miglior suono che puoi sentire.”

Il centro – inutile sottolinearlo – sarà molto atteso in questa stagione, così come i suoi Nuggets, anche se saranno ancora senza Jamal Murray per almeno gran parte dell’annata sportiva, se non tutta. Sarà comunque sufficiente per compiere un nuovo passo avanti e magari lottare per il titolo NBA?

“Non si sa mai… Se tutti sono coinvolti e giocano nel modo giusto, c’è una possibilità, ovviamente. Abbiamo abbastanza talento? Non lo so. Siamo la migliore squadra della NBA? Non lo so. Staremo a vedere. La stagione ci darà le risposte. Gli obiettivi concreti? Non mi pongo obiettivi. Ovviamente tutti dicono il titolo, ma è quello che diciamo da 7 anni. Certo che vogliamo vincere un titolo, ma ci sono tante cosa da dover fare e risolvere.”

Qualunque cosa accada c’è una cosa che segnerà la sua stagione: Nikola diventerà padre per la prima volta tra pochi mesi.

“Ne ho parlato con diversi amici, dicono che è la cosa migliore che gli sia mai capitata.”

