NBA, Dwight Howard sui Lakers: “Non c’è ego”

I Los Angeles Lakers e il roster di veterani scaldano il motore in vista della stagione non troppo lontana. Nuovo campionato, nuova chance per il titolo ed entusiasmo alle stelle, come testimoniato dalle parole di Carmelo Anthony. Tuttavia il mercato dei losangelini ha ricevuto molte critiche, forse da coloro che si aspettavano giovani promettenti e spumeggianti anziché giocatori maturi e avanti con l’età.

Un esempio è Dwight Howard, che è tornato nella città degli angeli dopo un solo anno dal titolo vinto nel 2020. Il classe ’85, però, nel corso di una live su Instagram ha cercato di smorzare le polemiche rispondendo proprio a una domanda sulla coesistenza dei diversi veterani. Queste le sue parole:

“Come se la caveranno i vecchi? Non pensi che siamo solo un gruppo di pazzi e che possiamo giocare insieme? Fratello, abbiamo giocato nell’AAU e abbiamo giocato a basket per tutta la nostra vita. Stiamo provando a vincere. Non c’è ego, nessuno gioca per sé stesso. Giochiamo per l’amore del gioco.”

Dwight Howard ha trascorso l’ultima stagione ai Philadelphia 76ers, giocando 69 partite – anche se soltanto sei da titolare – e mettendo a referto una media di 7.0 punti, 8.4 rimbalzi e 0.9 assist. Adesso il terzo capitolo ai Lakers per provare a vincere ancora.

Leggi anche:

NBA, Carmelo Anthony: Ecco quando LeBron è diventato l’eroe e io il cattivo

La NBA pronta a chiudere un contratto televisivo da 75 miliardi: si alza il Salary Cap?

Tutte le notizie di mercato