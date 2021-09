NBA, Lisa Byington diventa la prima annunciatrice femminile di sempre con i Bucks

I Milwaukee Bucks compiono una scelta che sa di storico, firmando Lisa Byington come annunciatrice play-by-play ufficiale della squadra; l’ex reporter e annunciatrice di Fox Sports, ESPN e CBS sarà la prima play-by-play femminile assunta in una lega maggiore americana.

Lisa Byington è già abituata a rompere barriere di questo genere, dopo essere stata la prima donna a fare da telecronista per un match di football a Big Ten Network e la prima a commentare le partite del torneo NCAA per CBS. Dopo aver lavorato per lo più nella sede principale di Fox Sports, è pronta ad iniziare una nuova avventura, commentando così l’accaduto.

“Sono assolutamente emozionata per questa opportunità. Avere la possibilità di lavorare con una franchigia di prim’ordine e un’organizzazione capace di competere per il titolo come i Milwaukee Bucks. Capisco il grande significato dietro questa firma e apprezzo il fatto che durante il processo della mia acquisizione questo aspetto sia stato citato, ma mai reso l’aspetto principale.”

“Per questo motivo, non posso fare altro che complimentarmi con i Bucks per aver fatto i primi passi verso acquisizioni di questo genere, affinché diventino la norma in NBA, i tempi sono maturi per questo.”