Nikola Mirotic sulla NBA: “L’unica cosa che mi manca è giocare contro i migliori”

Apparso per l’ultima volta in NBA durante la stagione 2018/2019, Nikola Mirotic è tornato in Europa dove è uno dei migliori giocatori del continente. Perno del Barcellona, l’ex Bulls ha appena vinto il campionato spagnolo e ora punterà con forza all’Eurolega che i blaugrana non vincono dal 2010. Clamorosamente dominante nel Vecchio Continente, Mirotic se l’è cavata egregiamente anche durante il suo percorso in NBA, viaggiando con una media di 12.3 punti e 5.9 rimbalzi in 24 minuti a partita per un totale di 319 apparizioni tra Chicago, New Orleans e Milwaukee. Quindi, la decisione da parte del giocatore di abbandonare la lega a stelle e strisce:

“L’unica cosa che mi manca della NBA è giocare contro i migliori. Queste superstar come Durant, Harden, Steph, Giannis … È qualcosa di indimenticabile. Giocare contro LeBron è semplicemente fantastico. Pensare che ho giocato anche con altri grandi come Anthony Davis, Giannis stesso, Jimmy Butler, Derrick Rose … Un’esperienza incredibile. La volontà rimane sempre quella di giocare contro questi ragazzi. Ma a parte questo, l’NBA non mi manca”. “Mi considero uno dei migliori giocatori europei perché so com’è il mio gioco e cosa posso portare alla squadra. L’anno scorso il mio livello era altissimo, ma voglio migliorare ancora. Devo cercare di superare i miei limiti ogni anno. Detto questo, ho la sensazione di essere uno dei migliori giocatori d’Europa”.

Leggi Anche

NBA, Patrick Beverley manda un messaggio ai Timberwolves

NBA, Kyrie Irving si ritirerebbe se scambiato dai Brooklyn Nets

NBA: Kareem Abdul-Jabbar dice la sua sulla questione GOAT