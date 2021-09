NBA, Blake Griffin: “Mai visto un giocatore come Kevin Durant in vita mia”

Dopo il suo arrivo ai Brooklyn Nets, Blake Griffin ha potuto vedere da vicino il talento di Kevin Durant. Il lungo è rimasto totalmente stupito dalle capacità di adattamento di Durantola sul campo anche quando pressato dalla difesa avversaria. L’ex Clippers ha ancora nella mente i 49 e 48 punti segnati da KD nelle ultime due partite della serie contro Milwaukee degli scorsi Playoff:

“Onestamente, fa sempre cose che ti fanno dire: ‘Eh?? Ma come ha fatto?!” La cosa più impressionante per me è quando cerca di dribblare l’avversario e poi, improvvisamente si alza per un tiro dalla media e lo realizza anche se ha una mano davanti agli occhi. Poi c’è tutto il resto: i suoi movimenti in rotazione, tiri difficili, tutte quelle cose complicate… ma a quanto pare non si sente mai davvero influenzato dalla presenza di difensori avversari. Non ho mai visto un giocatore essere così indifferente alla difesa.”