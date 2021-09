NBA, Hall of Fame: il discorso di Bill Russell

Bill Russell è ufficialmente diventato il quinto uomo ad essere inserito nella Hall of Fame sia come giocatore che come allenatore. L’87enne è stato riconosciuto come un Hall of Famer nel ruolo di coach per i suoi periodi alla guida di Celtics, Seattle SuperSonics e Sacramento Kings.

Russell da capo allenatore ha registrato un record in carriera di 341-290 in stagione regolare e ha vinto un paio di titoli durante il suo mandato durato tre anni alla guida dei Celtics. A introdurre Bill nella Hall of Fame è stato Barack Obama. L’ex Presidente degli States ha registrato un video testimoniando il grande rispetto per una delle leggende più iconiche della lega:

“Per quanto sia alto Bill Russell, il suo esempio e la sua eredità vanno molto più in alto di così.”

Questo invece il discorso di Russell, registrato per l’occasione poiché impossibilitato a spostarsi a Springfield (Massachusetts) per ragioni di salute:

“Niente sarebbe stato possibile senza il mio amico Red Auerbach. Red era un visionario. Quando mi ha chiesto se volessi allenare i Boston Celtics mi sono chiesto: “Sarei in grado di allenare Bill Russell?”. Allenare i Celtics è stata una delle sfide più impegnative e gratificanti che ho affrontato durante i miei 13 anni in NBA. Avevo (scelto) presentatori Hall of Famer che occupano un posto speciale nella mia vita e di cui vado molto orgoglioso per quello che hanno fatto durante le loro vite. (Oggi) mancano due persone importanti: David Stern e Kobe Bryant, le cui amicizie hanno significato molto per me. E a mia moglie, Jeannine, dico grazie per avermi sopportato e per il tuo amore e sostegno. Grazie.”

Hall of Fame 2021, il discorso di Bill Russell: video

