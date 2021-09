Sergio Scariolo: “La NBA non ha compreso le grandi qualità di Rubio”

Sergio Scariolo, allenatore della Virtus Bologna e con un recente passato in NBA, durante una intervista rilasciata a Marca ha detto che la NBA ha diversi parametri rispetto all’Europa riguardo la valutazione dei giocatori. Il coach della nazionale spagnola ha per esempio voluto sottolineare la differenza di risonanza del nome di Rubio tra America e Vecchio Continente. Queste le sue parole:

“Ricky Rubio gioca sempre clamorosamente bene. È chiaramente al centro del nostro sistema in nazionale e ciò gli spetta non solo come giocatore ma anche come uomo. La NBA è un mondo diverso con parametri differenti rispetto a noi. Non voglio dire che sia meglio o peggio, ma la NBA non ha compreso le grandi qualità di Ricky Rubio. Per fortuna Cleveland si è accorta.”

Successivamente ha parlato anche di Juancho Hernangomez, giocatore dei Boston Celtics:

Infine Scariolo ha parlato del nuovo lavoro con la Virtus Bologna:

“È differente da allenare una nazionale. Qua si ha molto più tempo per lavorare con i giocatori e per creare basi solide, ma non si ha la possibilità di scegliere fra molti giocatori. Non ci sono molte squadre in Europa con il desiderio e le potenzialità per migliorare. I dirigenti hanno scelto me per condurre questa squadra verso un percorso di crescita prestabilito. Poi Bologna è una città che vive per il basket e che vuole continuare a crescere.”