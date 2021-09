Ricky Rubio: “Un giorno spero di giocare per il titolo NBA”

Ricky Rubio è da poco tempo un nuovo giocatore dei Cleveland Cavaliers. La prossima stagione sarà la sua prima annata con la maglia dei Cavs. La franchigia dell’Ohio è in totale ricostruzione ma può vantare la presenza di ottimi e talentuosi giovani con potenzialità discrete.

Il playmaker spagnolo è chiaramente pronto per la sua avventura con Cleveland e sa già che dovrà fare da mentore ai giovani della sua squadra. Specialmente a Collin Sexton e Darius Garland. Rubio non sembra disdegnare un ruolo di questo tipo, anche se ha ammesso che prima di ritirarsi vorrebbe mettersi al dito un anello NBA, giocando con una squadra con le potenzialità per lottare al titolo. Queste le sue parole:

“Un giorno spero di giocare per il titolo NBA. Spero di poter far parte di una squadra che lo potrebbe vincere. Quest’anno non è il caso, ma farò di tutto per aiutare i Cavs a raggiungere questo obiettivo in futuro.”

