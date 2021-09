NBA, Jrue Holiday aiuta la Louisiana dopo l’Uragano Ida

Jrue Holiday, Jahlil Okafor e molti altri ex giocatori dei Pelicans si sono uniti per mandare il proprio supporto a New Orleans e alla Louisiana, colpita dall’Uragano Ida che nell’ultimo mese ha devastato l’area.

Jrue in prima persona, accompagnato da sua moglie Lauren, si è impegnato per mandare ben 4 furgoni di rifornimenti, contenenti batterie elettriche, taniche di gas e altri oggetti utili per la popolazione del luogo:

“Abbiamo sempre considerato, e lo faremo sempre, New Orleans come la nostra casa, e le persone che ci hanno aiutato durante i momenti difficili meritano il nostro supporto. È nostro dovere ricambiare l’aiuto della comunità al meglio delle nostre capacità.”

Holiday ha giocato per i Pelicans ben 7 anni, dal 2013 al 2020, viaggiando con una media di 17.6 punti e 6.8 assist di a partita durante tutto il lungo periodo. Nello scorso Aprile il giocatore ha firmato un’estensione di quattro anni con i Bucks, e dopo aver vinto l’anello NBA ha ottenuto anche la medaglia d’oro olimpica a Tokyo.

L’Uragano Ida ha colpito New Orleans e l’area circostante, risultando una potenza di Categoria 4. I morti sono stati almeno 12, e altre centinaia hanno invece perso le proprie case e i propri beni. Molte aree rurali della regione sono state devastate e per questo motivo, altri giocatori della lega si stanno impegnando in prima persona per far ripartire un’area a loro molto cara.

