NBA, Chris Bosh sul suo libro: “Voglio essere un esempio”

Lettere a un giovane Atleta è il titolo del libro scritto da Chris Bosh, pubblicato e reso disponibile a tutti il 1° giugno. La prefazione è firmata da Pat Riley e lo stesso Bosh lo ha presentato così:

“Questo libro è per tutti coloro che cercano di fare grandi cose.”

Due volte campione NBA, alla sua 13esima stagione è stato costretto a interrompere prematuramente la sua carriera a causa di un’embolia polmonare individuata in due punti diversi. Questo lo ha obbligato a lasciare il parquet e, nonostante i numerosi tentativi per tornare a giocare, alla fine l’ex giocatore ha deciso di non continuare.

Di fatto nel 2019, con alle spalle 7 stagioni ai Toronto Raptors e 6 ai Miami Heat, ha ufficialmente annunciato di aver definitivamente rinunciato a tornare.

In ogni caso, il tempo passato lontano dal campo è stato ugualmente utile ed efficace tanto da permettergli di scrivere un libro destinato a tutti coloro che sognano, hanno degli obiettivi. Il risultato dell’ex giocatore offre anche uno spunto di riflessione sul presente, il futuro e la fuga costante del tempo:

“Il libro è stato molto stimolante, catartico, nel senso che mi ha aiutato a far uscire ciò che avevo dentro piuttosto che arrabbiarmi. Mi ha permesso di incanalare quell’energia in qualcosa di positivo. Sentivo che era giusto far sapere alla gente che sì, devi giocare ogni partita come se fosse l’ultima. Può succedere. E‘ successo anche a me. Voglio essere un esempio, perché possono toglierti la pallacanestro, o qualsiasi altra cosa, in qualsiasi momento. Puoi fare l’avvocato, il dottore, lo chef. . . Potrebbe finire da un momento all’altro, senza preavviso. Quindi è bello avere altri interessi, essere curiosi e soprattutto godersi gli attimi.”

Piccoli traguardi a parte, Bosh sta tenendo d’occhio anche i Miami Heat che, rispetto alla stagione precedente, l’anno scorso non hanno fatto bella figura durante la postseason.

Il potenziale c’è, ora manca solo metterlo in atto per arrivare fino in fondo ai playoff:

“Si vede cosa stava cercando di fare Brooklyn. Mirano molto, molto in alto. È ciò che caratterizza l’epoca in cui viviamo. In ogni caso credo che abbiano quello che serve. E‘ tutto qui, devono solo essere migliori. L’energia parte dall’alto. Pat Riley e la famiglia Arison stanno lavorando per rendere la franchigia vincente.”

Leggi anche:

Mercato NBA, i Wolves tra i più attivi per Ben Simmons

NBA, LeBron James spiega cosa vuol dire essere padre

NBA 2K22 rivede il gameplay: ecco tutte le novità