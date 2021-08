Rucker Park, famoso punto di ritrovo dei giovani di Harlem e di New York, verrà ristrutturato completamente dalla NBPA, che darà nuova vita al campo da basket più iconico del mondo. Il progetto prevede la riparazione, il livellamento e la riverniciatura della pavimentazione, la sostituzione di gradinate, tabelloni e canestri – entrambi forniti da Spalding – e l’aggiunta di panchine.

NBPA Begins Renovation of NYC Parks’ Greg Marius Court at Holcombe Rucker Park in Harlem. For more information, visit – https://t.co/UCfUB1RR6Y pic.twitter.com/IyWiipvRo0 — NBPA (@TheNBPA) August 26, 2021

La ristrutturazione di Rucker Park è un progetto che riempie di orgoglio la NBPA, visto che su questo campo del cuore di Harlem hanno giocato atleti del calibro di Kareem Abdul-Jabbar, Wilt Chamberlain, Julius Erving, Kobe Bryant e Kevin Durant. Queste le parole della direttrice esecutiva del sindacato giocatori Michele Roberts:

“Siamo incredibilmente onorati di essere incaricati della ristrutturazione di Rucker Park, luogo iconico e leggendario nel mondo del basket. Molti dei nostri membri passati e presenti hanno affinato le loro abilità e stabilito la loro reputazione su questo campo: attraverso questo rinnovamento, miriamo a preservare la ricca storia del parco assicurando al contempo che le future generazioni di giocatori, e la comunità di Harlem nel suo insieme, possa migliorare ulteriormente la sua incredibile eredità”

I lavori per la ristrutturazione di Rucker Park sono iniziati nella giornata di ieri e, secondo le fonti, termineranno a ottobre. La leggenda di questo campo iniziò nel 1950, quando l’insegnante Holcombe Rucker diede il via a un torneo per aiutare i bambini bisognosi a realizzare i loro sogni universitari.

Al termine dei lavori, Rucker Park tornerà a essere la vetrina per molti aspiranti giocatori NBA, come spiega il CEO di Rucker Brand Chris Rucker:

“La Summer League Rucker, organizzata in tutta Harlem, è stata un banco di prova per le migliori star del college e dei professionisti negli anni ’60. Con l’aiuto della NBPA, NYC Parks e il marchio Legends Rucker Park diventerà ancora una volta lo stesso banco di prova, realizzando la visione di un uomo: Holcombe Rucker”

Le leggende non muoiono mai, nemmeno Rucker Park.

