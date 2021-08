NBA, Jared Dudley si ritira e diventa assistant coach a Dallas

Dopo 14 anni di carriera Jared Dudley abbandona il basket giocato e passa dall’altra parte della “barricata”. A riportare la notizia Shams Charania di The Athletic. Come riportato dal giornalista, il giocatore entrerà nel coaching staff di Jason Kidd, a Dallas. Sarà quindi tra gli allenatori di Doncic nel nuovo capitolo della franchigia texana, dopo l’addio dello storico coach Carlisle.

After 14 NBA seasons, Jared Dudley has agreed to a deal to become an assistant coach with the Dallas Mavericks, sources tell @TheAthletic @Stadium. Dudley will be a front of the bench assistant under new head coach Jason Kidd. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 24, 2021

Dudley è un veterano del panorama NBA, con 14 anni di carriera spesi sia ad Est che a Ovest. Ha esordito a Charlotte nel 2007 per poi spostarsi a Phoenix. In Arizona ha trascorso la maggior parte dei suoi anni, con una permanenza di 5 anni fino al 2013 per poi farvi ritorno nel 2016 per un biennio. Il momento più alto della sua carriera comunque è rimasto il passaggio ai Lakers dove, seppure non da protagonista, ha potuto conquistare il suo primo e unico titolo NBA al fianco di LeBron James nel 2020.

Un giocatore che negli ultimi anni si è distinto per il carattere forte e la prontezza nel battersi al fianco dei compagni, tanto da diventare un “idolo pop” di molti appassionati di NBA. Con la scadenza del contratto però, la franchigia di Los Angeles non ha proposto il rinnovo e per Dudley si è aperto un nuovo capitolo. Le trattative, iniziate nei giorni scorsi, si sono concluse con la firma e per l’ormai ex ala piccola inizia un nuovo capitolo nello staff del neo coach Kidd.

