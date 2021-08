NBA, Kristi Toliver entra nel coaching staff dei Mavs

Finita la Summer League con la vittoria dei Kings, le franchigie NBA stanno facendo gli ultimi aggiustamenti a livello di staff per la prossima stagione. I Dallas Mavericks hanno trovato un accordo con Kristi Toliver, che sarà assistant coach di Jason Kidd a partire dal prossimo anno. L’annuncio lo ha dato via Twitter Adrian Wojnaroski.

The Dallas Mavericks are hiring two-time WNBA champion Kristi Toliver as an assistant coach, sources tell ESPN. Toliver, who’s playing for the LA Sparks this season, spent parts of two seasons on the Wizards coaching staff.

