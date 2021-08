NBA, Cade Cunningham partner di una crypto company: verrà pagato in bitcoin!

Cade Cunnigham non ha ancora ufficialmente esordito in NBA ma ha già scritto la storia del gioco. Il nuovo giocatore dei Detroit Pistons, prima scelta all’NBA Draft 2021, ha trovato infatti un accordo con BlockFi, una compagnia di crypto valute, per una partnership pluriennale. Non si sa molto sui dettagli della trattativa, tranne per un importante aspetto: il giocatore riceverà il bonus alla firma interamente in bitcoin.

BREAKING: Cade Cunningham, the 1st overall pick in the 2021 NBA Draft, has signed an exclusive, multi-year partnership with crypto company @BlockFi. As part of the deal, Cunningham is being paid 100% of his signing bonus in Bitcoin. pic.twitter.com/UKsWZYajgB — Joe Pompliano (@JoePompliano) August 19, 2021

Per chi non lo sapesse, bitcoin è un sistema di pagamento valutario internazionale creato nel 2008 il cui valore è interamente dipeso dall’equilibrio domanda-offerta. Una moneta elettronica dal valore volatile, potremmo dire, che ha fatto tanto parlare di se in questi ultimi anni. Notevole allora come Cade Cunnigham abbia deciso di affidarsi in toto a questo accordo.

Nell’attesa di vedere se e come questa intesa si consumerà, i fan NBA sono concentrati sull’esordio nella lega del giovane. Dopo aver dominato in college con la maglia di Oklahoma State, Cunningham è pronto a fare il grande salto tra i professionisti. Il talento di certo non gli manca e a giudicare dalla scelta nei suoi investimenti, nemmeno il coraggio.

Leggi anche

NBA, Kevin Durant diventa partner e sponsor di un marketplace di marijuana

Mercato NBA, Hamidou Diallo rifirma coi Detroit Pistons

Cade Cunnigham: “Il GOAT? Preferisco LeBron James a Michael Jordan”