Giannis Antetokounmpo diventa socio di una franchigia MLB

Dopo la vittoria del titolo NBA con la canotta dei Milwaukee Bucks per Giannis Antetokounmpo è già tempo di pensare al presente e al futuro. Il greco, infatti, sembra essere attivissimo anche fuori dal campo. La notizia arrivata in serata ha confermato che la stella dei Bucks ha deciso di acquistare quote della franchigia cittadina: i Milwaukee Brewers (MLB).

Non conosciamo ancora i dettagli dell’operazione e il numero di azioni che possiederà, ma sappiamo che sarà socio di minoranza. Si tratta di un nuovo segnale forte inviato alla città di Milwaukee e al suo amore per il Wisconsin. Ricordiamo che durante la precedente offseason Antetokounmpo aveva siglato un contratto Supermax da 228.2 milioni di dollari in 5 anni.

Milwaukee Bucks superstar Giannis Antetokounmpo is purchasing a stake in the Milwaukee Brewers, sources tell ESPN. Follows the model of Patrick Mahomes: small-market star investing in the local baseball franchise, which Mahomes did in joining the Royals' ownership group.

— Jeff Passan (@JeffPassan) August 20, 2021