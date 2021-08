Olimpiadi Tokyo 2020, Team USA demolisce anche l’Australia e va in finale

Gli Stati Uniti sono ufficialmente in finale nel torneo maschile di basket alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La compagnie di coach Gregg Popovich, infatti, in semifinale ha abbattuto le resistenze dell’Australia dopo una partita dal doppio volto, chiudendo con il punteggio di 97-78. Come spesso è capitato nei precedenti appuntamenti, Team USA ha permesso agli avversari di rimanere a galla nei primi due quarti, per poi dare la sferzata decisiva dopo l’intervallo lungo.

Eppure gli uomini di Gregg Popovich si erano trovati dietro anche di 15 punti, ma con una buona difesa e qualche exploit individuale, gli americani hanno registrato un terribile parziale di 23-1 — che si è trasformato addirittura in un 43-10 complessivo — a cavallo tra la fine del 1° tempo e l’inizio del secondo. In finale gli Stati Uniti affronteranno la vincente di Francia-Slovenia, quest’ultima in programma alle 13.00 di oggi. Si tratta della quarta finale consecutiva per Team USA.

Da segnalare i 23 punti (10/19 dal campo) e 9 rimbalzi di Kevin Durant, i 20 punti (7/10 al tiro) di Devin Booker e gli 11 di Holiday e Middleton. L’Australia non è riuscita a tenere il passo degli avversari nonostante i 15 punti (5/14) e 8 assist di Patty Mills, 14 punti di Dante Exum e 9 punti (in 5 tiri) di Joe Ingles.

