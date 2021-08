Mercato NBA, agli Hornets arriva Ish Smith

Gli Charlotte Hornets si muovono sul mercato e, dopo la trade di Mason Plumlee, arriva anche Ish Smith. Il free agent ex Wizards ha firmato un contratto annuale da 4,5 milioni di dollari con la franchigia del North Carolina. Lo ha annunciato Shams Charania, insider NBA per The Athletic e Stadium.

Free agent guard Ish Smith has agreed to a one-year deal with the Charlotte Hornets, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 3, 2021

Dopo l’addio di Devonte’ Graham, andato ai Pelicans, gli Hornets avevano bisogno di trovare un backup per LaMelo Ball. Ish Smith sembra essere l’uomo giusto per la dirigenza. Nativo della North Carolina, giocherà la 12esima stagione in NBA per la 12esima franchigia differente. Dopo che non era stato scelto al Draft del 2010, Smith ha dovuto farsi spazio nella lega in questi anni lottando per ogni contratto.

Nelle ultime due stagioni agli Wizards ha avuto la stabilità che si meritava, e ha viaggiato a 9.2 punti, 4.5 assist e 3.3 rimbalzi di media a partita tirando con il 44.3% dal campo e il 36.7% da tre. Il contratto è un annuale garantito da 4.5 milioni di dollari con una team option prevista per il secondo anno, lasciando così agli Hornets libertà di manovra nella prossima offseason.