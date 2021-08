Mercato NBA, Keifer Sykes firma un contratto da 10 giorni con gli Indiana Pacers

Il playmaker svincolato, Keifer Sykes ha trovato un accordo da 10 giorni con gli Indiana Pacers, che potrebbe segnare il suo ritorno all’interno della lega. Dopo essere stato draftato senza successo dai Cleveland Cavaliers nel 2015, Sykes ha giocato solamente due volte la Summer League in maglia Cavs e Warriors, con una parentesi agli Austin Spurs, affiliata in D-League di San Antonio.

Successivamente il playmaker ha girovagato per il mondo, giocando in Corea del Sud, Turchia, Italia, Cina e Grecia, prima di fare una grande stagione in NBL con la maglia dei South East Melbourne Phoenix.

In particolare, Keifer Sykes si è reso protagonista della vittoria del “The Basketball Tournament” con in palio un milione di dollari, segnando la tripla decisiva per la vittoria dei suoi.