Mercato NBA, gli Spurs si aggiudicano l’NBL Grand Final MVP Jock Landale

Tra i tanti colpi di mercato messi a segno dalle franchigie NBA, vi è anche un nuovo arrivo all’interno della lega; i San Antonio Spurs hanno firmato un contratto biennale al centro australiano Jock Landale, vincitore del premio di MVP delle Grand Final 2021 nella lega australiana.

Presto avversario del Team USA alle Olimpiadi di Tokyo, e del suo nuovo allenatore Gregg Popovich, Jock Landale si è fatto notare oltre che con la Nazionale, anche con la maglia di Melbourne; durante quest’annata infatti, ha giocato 41 partite con un minutaggio di circa 27.6 minuti.

In queste uscite, ha saputo mantenere 16.4 punti di media, 8 rimbalzi e 2.2 assist a partita, portando la sua squadra a vincere il titolo contro i Perth Wildcats, campioni in carica e favoriti alla vittoria finale.

Australian center Jock Landale — the 2021 NBL Grand Final MVP — has agreed to a two-year deal with the San Antonio Spurs, his agent Sammy Wloszczowski of @SIGSports tells @TheAthletic @Stadium.

