Mercato NBA, i New Orleans Pelicans rifirmano per 4 anni Didi Louzada

La scelta al secondo giro del Draft 2019, Didi Louzada, farà il suo ritorno in maglia Pelicans, questa volta con un contratto quadriennale. Dopo aver giocato 2 anni in Australia con la canotta dei Sydney Kings, Double D aveva fatto il suo ritorno nella lega ad Aprile, giocando quattro partite a NOLA.

In Australia, Louzada si è guadagnato la reputazione di difensore arcigno sulla palla e sul perimetro, e ha sfruttato buona parte di questa offseason con l’assistente Fred Vinson ai Pelicans, per allenarsi sul suo tiro da 3 punti.

Didi Louzada fu scelto dai Pelicans nel 2019, quando scambiarono la scelta numero 4 per le scelte #8, #17 e #35 degli Atlanta Hawks; nella sua ultima stagione in Australia ha mantenuto 8.8 punti e 3.4 rimbalzi di media, a soli ventidue anni.

Didi Louzada has agreed on a new four-year deal with the New Orleans Pelicans, his agent Aylton Tesch tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 3, 2021