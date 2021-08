Mercato NBA, i Los Angeles Lakers rilasciano Alfonzo McKinnie

Continua la ricostruzione del roster dei Los Angeles Lakers, con i gialloviola che hanno deciso di rilasciare Alfonzo McKinnie per liberare un posto all’interno della squadra. Il nativo di Chicago aveva fatto il suo ingresso nella lega nel 2017, con la maglia dei Toronto Raptors; successivamente ha partecipato alle sfortunate Finals perse dai Golden State Warriors proprio contro i suoi ex-Raptors, e infine è approdato a Cleveland.

L’ala ex-Cavs, ha giocato 39 partite nell’ultima stagione in gialloviola, tutte uscendo dalla panchina e con un minutaggio decisamente ridotto, circa 6.6 minuti a partita. Le medie mantenute da Alfonzo McKinnie sono di 3.1 punti e 1.4 rimbalzi ad allacciata di scarpe;

La decisione dei losangelini nasce dal volersi liberare dei 6.7 milioni di contratto del giocatore, per liberare spazio salariale e aggiungere altri pezzi al roster da titolo di LeBron James.

The Lakers are waiving forward Alfonzo McKinnie, sources tell @TheAthletic @Stadium. McKinnie is set to enter free agency as an experienced wing after his fourth NBA season.

— Shams Charania (@ShamsCharania) August 4, 2021