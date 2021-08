Mercato NBA, Taj Gibson rifirma con i New York Knicks

I New York Knicks non hanno intenzione di lasciarsi scappare alcun loro giocatore. Dopo le conferme di Burks, Noel e Derrick Rose, la franchigia della Grande Mela ha chiuso anche per il rientro di Taj Gibson. Il giocatore, da sempre pupillo di Tom Thibodeau, si è accordato per un contratto annuale a 2.7 milioni di dollari.

Nella scorsa stagione, il lungo ha viaggiato con una media di 5.4 punti, 5.6 rimbalzi e 0.8 assist a partita.