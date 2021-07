Mercato NBA, Isaiah Hartenstein declina la Player Option e saluta Cleveland

Isaia Hartenstein ha ufficialmente deciso di non voler utilizzare la player option in contratto con i Cleveland Cavaliers per la stagione 2021/22 per diventare free agent. Il lungo ha scelto di non garantirsi 1.8 milioni di dollari per testare il mercato NBA, alla ricerca di un accordo certamente più remunerativo e — possibilmente — di lunga durata.

Cavaliers center Isaiah Hartenstein has declined his $1.8 million player option for 2021-22 season and will become a free agent, sources tell @TheAthletic @Stadium. Hartenstein averaged 8.3 points and six rebounds to finish season in Cleveland. — Shams Charania (@ShamsCharania) July 23, 2021

Da capire ora come si muoverà il front office il quale sta anche cercando di capire cosa ne sarà di Jarrett Allen, poiché affronterà il mercato da Restricted Free Agent e si pensa che ci saranno offerte pesanti per tentare di strappare il lungo ai Cavs. L’altra situazione da monitorare è quella relativa al Draft NBA 2021 con la compagine dell’Ohio che sembra intenzionata a selezionare Evan Mobley.

Restano invece alla ricerca di una destinazione sia Collin Sexton che Kevin Love.

Leggi Anche

Chi sono i giocatori NBA portabandiera alle Olimpiadi

Mercato NBA, Atlanta estende la qualifying offer a John Collins

Mercato NBA, i Knicks rinnovano Scott Perry