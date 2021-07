Steve Kerr: “Durant è uno dei giocatori più skillati della storia del basket”

Manca poco all’esordio olimpico da parte di Team USA contro la Francia. I giochi saranno anche l’occasione per Steve Kerr — vice allenatore di Gregg Popovich — di tornare a lavorare con Kevin Durant, dopo averlo avuto ai Golden State Warriors tra il 2016 ed il 2019. Queste le parole di coach Kerr a riguardo:

“È fantastico rivedere Kevin, ci stiamo divertendo molto insieme. È stata un’esperienza incredibile allenarlo per 3 anni con Golden State. È uno dei giocatori più incredibili della storia del basket. La NBA è piuttosto divertente, se riesci a rimanerci con continuità possiamo assistere a reunion strane. Ora alleno insieme a Pop dopo aver giocato per lui molto tempo fa… e adesso c’è il nuovo incontro con Kevin. Queste relazioni che si formano, che vanno e vengono, fanno parte di una dinamica interessante. Mi piace molto allenare Kevin e sono felice che sia qui. Ovviamente sarà uno dei nostri protagonisti in questo torneo olimpico.”

Kevin Durant sarà inevitabilmente uno dei punti focali del torneo di basket alle Olimpiadi di Tokyo 2020, considerato da molti il ​​miglior giocatore FIBA ​​della storia e pronto a detronizzare Carmelo Anthony per numero di punti registrati con la maglia degli americani (ha già la miglior media punti, ndr) sempre con l’obiettivo di vincere una terza medaglia d’oro olimpica dopo quelle conquistato nel 2012 e 2016. Se alcuni giocatori potrebbero avere difficoltà ad adattarsi al basketball sotto la giurisdizione FIBA, questo non sarà un problema per l’ala dei Nets:

“Penso solo che Kevin sia uno dei giocatori più skillati nella storia di questo sport. È incredibile vedere un giocatore di 2 metri e 11 con la sua fluidità in campo. Il suo gioco di gambe. L’estensione che ha sul tiro in sospensione. È quasi impossibile contestare il suo tiro. È mozzafiato. Queste qualità si ritrovano in qualsiasi basket, NBA o FIBA, non importa. Ci trascinerà.”

