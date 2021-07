Giannis Antetokounmpo ha vinto il premio MVP delle NBA Finals 2021

In dubbio fino a poco prima di Gara 1, rientrante dall’infortunio patito nel turno precedente, Giannis Antetokounmpo si è preso il palcoscenico anche nell’atto conclusivo e l’ha fatto alla sua maniera, dirompente, portandosi a casa anche il premio di MVP delle NBA Finals. È il quinto giocatore internazional a riuscirci dopo Dirk Nowitzki, Tony Parker, Tim Duncan e Hakeem Olajuwon.

CHE NUMERI PER GIANNIS!

Per la 12ª volta nel corso di questi Playoff Antetokounmpo ha chiuso con almeno 30 punti e 10 rimbalzi a referto, a una sola partita dal record di Shaquille O’Neal in singola campagna di postseason. I legami con Shaq continuano dal momento che il #34 dei Bucks è il primo giocatore da vent’anni a questa parte a far registrare almeno 40 punti, 10 rimbalzi e cinque stoppate in una partita di Playoff. In Gara 6 Antetokounmpo è andato oltre, diventando il settimo giocatore a segnare 50 punti punti alle Finals, (prima volta dal 2018, quando era toccato a LeBron James). I 50 punti segnati sui 105 di squadra corrispondono al 47.6%. Nell’era dei 24”, solo due giocatori sono stati in grado di far meglio del greco: si tratta di Elgin Baylor e Michael Jordan.

