Antetokounmpo festeggia il titolo NBA ordinando 50 nugget di pollo

Sappiamo bene quanto sia speciale Giannis Antetokounmpo dentro e fuori un parquet NBA, ma quanto mostrato nella giornata di oggi dopo la conquista del titolo contro Phoenix ha raggiunto un livello decisamente superiore. Il greco, per festeggiare l’anello, si è recato alla ricerca di un pasto durante la mattinata americana, riprendendo l’intera scena in una Live su Instagram e — nel contempo — mostrando la presenza sia del trofeo del campionato NBA che del titolo MVP in macchina con lui. Antetokounmpo si è diretto verso ‘Chick-fil-A’ — catena statunitense di fast food, specializzati nel servire cibi a base di pollo. — per ordinare un’enorme quantità di nugget di pollo.

Giannis immediately went to Chick-fil-A to order 50-piece nuggets 🤣🤣 pic.twitter.com/VDkTv0AwAY — Complex Sports (@ComplexSports) July 21, 2021

Giannis just ordered another 50 piece on IG live 😂😂 pic.twitter.com/gAkSM9qdxI — Blue Wire (@bluewirepods) July 21, 2021

Oltre a 50 pezzi di nugget, Giannis ha ordinato anche un mix di Sprite e limonata. Il due volte MVP, durante la live, ha anche dichiarato agli spettatori presenti di aver fatto il possibile per (ri)portare il titolo a Milwaukee, sacrificando varie ‘gite’ dal barbiere per sistemarsi i capelli poiché troppo concentrato sul gioco e sugli allenamenti:

“Ero così dedito al gioco, amici, così concentrato sulla pallacanestro che non ho mai curato il mio taglio di capelli. Volevo sembrare brutale in campo. Volevo essere brutto e concentrato sul gioco. Nessuno deve sembrare carino e gentile quando si ritrova su un parquet. Sarò curato e di bell’aspetto solo quando mi sposerò o in occasioni del genere. Altrimenti sarò concentrato solo sul gioco.”

