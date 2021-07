NBA, DeAndre Ayton parla della sconfitta in Gara 3 e prepara Phoenix per Gara 4

Dopo due vittorie di fila in casa, i Phoenix Suns hanno dovuto piegarsi ai Milwaukee Bucks in Gara 3. Il terzo scontro della serie ha visto un totale capovolgimento rispetto ai primi due incontri, anche a causa di una prestazione pessima di Booker e ai problemi di falli di Ayton, che hanno quindi lasciato spazio ad un Antetokounmpo apparentemente in piena forma.

Lo stesso DeAndre Ayton ha avuto l’occasione di commentare l’esito di Gara 3 durante la Media Availability di oggi, a partire proprio dalla questione falli. Queste le parole del centro di Phoenix:

Non lascerò che i falli cambino la mia aggressività. Cercherò di far capire agli arbitri il mio stile difensivo ma sarò onesto, è stato frustrante. Volevamo davvero vincere quella partita anche se penso che avremmo dovuto essere un po’ più aggressivi come team, [i Milwaukee Bucks] hanno giocato con più convinzione rispetto a noi e si è visto.

Ayton ha poi rassicurato tutti dopo la brutta partita di Devin Booker:

Sarà qualcosa di spaventoso [dopo la sconfitta in Gara 3]. Conosco la sua mentalità e so che partite del genere non lo turbano, è stata una partita no. So che si farà trovare pronto e come squadra faremo la stessa cosa.

Il 22enne ha poi parlato delle proprie emozioni dopo aver giocato le prime tre partite di queste Finals, definendosi pronto per l’occasione:

Penso di aver assimilato l’emozione ormai, ho perso la mia prima partita nelle finali e ora sono un po’ più tranquillo. Sono contento di essere qui ma il lavoro non è ancora finito.

Leggi anche:

Niccolò Melli e l’addio alla NBA: “Nessun rimpianto”

Draft NBA 2021, Rockets interessati alla prima scelta dei Pistons

Team USA, Lillard e Popovich commentano la sconfitta con l’Australia