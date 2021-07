Mercato NBA, Spencer Dinwiddie: “Tornerei a Brooklyn per $125 milioni in cinque anni”

Nel corso di una recente intervista condotta da Howard Beck, giornalista di Sport Illustrated, Spencer Dinwiddie non è certo stato reticente a riguardo della offerta che vorrebbe ricevere dai Nets per prolungare la sua permanenza a Brooklyn. L’ex giocatore dei Pistons infatti, pur avendo declinato una player option da $12.3 milioni, esplorerà la free agency mantenendo sempre un orecchio nella direzione del Barclays Center:

”Vorrei chiarire questo particolare, anche per il bene dei tifosi. Non ho declinato la player option al fine di lasciare Brooklyn definitivamente. Al contrario, ho lasciato ai Nets la possibilità di manifestare o meno un interesse concreto nei miei confronti. Non chiedo un massimo salariale da $200 milioni in cinque anni, ma una dimostrazione di fiducia da parte di una franchigia alla quale ho dato tanto, specie nei momenti difficili. È vero, ci sono tante stelle in squadra, ma Brooklyn è maestra nel tirare fuori dal cilindro trattative impensabili. Tutti possono offrirmi un triennale da $60 milioni e non posso accettare che lo faccia una franchigia così speciale. Per questo motivo, se la proposta fosse di $125 milioni in cinque anni, ci sono ottime probabilità che rimanga ai Nets”.