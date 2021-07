Mercato NBA, Scott Brooks sarà assistente di Billups a Portland

Secondo la testimonianza di Adrian Wojnarowski, giornalista di ESPN, Scott Brooks, dopo aver terminato la propria esperienza a Washington in qualità di capo allenatore, sarebbe in procinto di firmare con i Portland Trail Blazers. Il tecnico originario della California sarà pertanto l’assistente principale di coach Chauncey Billups.

Former Wizards coach Scott Brooks is finalizing a deal with Portland to become Chauncey Billups’ top assistant coach, sources tell ESPN. That’s a significant addition for Billups as he builds his new staff.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 9, 2021