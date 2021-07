NBA Finals, ecco il pronostico di Kareem Abdul-Jabbar

Fra le due franchigie approdate alla Finals, l’unica ad aver vinto il titolo sono i Milwaukee Bucks nella stagione 1970-71. Quella stagione Kareem Abdul-Jabbar chiuse a 32 punti e 16 rimbalzi di media, in tempi in cui ancora non venivano calcolate le stoppate.

Oggi i Bucks si affidano – per ribaltare lo 0-2 della serie – a Giannis Antetokounmpo che nelle ultime stagioni ha viaggiato su medie simili a quelle del centro ex Los Angeles Lakers. Il pronostico di Jabbar per la serie finale dice 4-2 per Milwaukee anche se, ad onor del vero, Kareem si è espresso prima della disfatta di gara 2 che ha portato Phoenix sul 2-0.

Fear the Deer @Bucks good luck in Game 2 – I’ll be watching & cheering you on ! pic.twitter.com/1G2ArVgeoZ — Kareem Abdul-Jabbar (@kaj33) July 9, 2021

Chissà che però il padre dello Sky Hook non abbia pronosticato una super rimonta di Giannis & compagni, chiamati ad una tempestiva reazione.

