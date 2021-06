NBA, Daryl Morey: “Embiid, Harris e Simmons sono un ottimo trio!”

Nonostante una sconfitta al secondo turno contro gli Atlanta Hawks, quinta testa di serie ad Est, Daryl Morey crede ancora nel nucleo di Philadelphia composto da Joel Embiid, Tobias Harris e Ben Simmons. Durante la conferenza stampa di chiusura stagione dei 76ers, il President of Basketball Operations ha speso le seguenti parole:

“Direi che abbiamo un trio estremamente buono. Non ottieni la vetta della classifica dell’Eastern Conference in regular season senza avere giocatori di livello alto ed estremamente forti. Capiremo invece come migliorare la squadra durante questa offseason.”

Morey ha poi aggiunto:

“Siamo impegnati a sostenere e migliorare questo gruppo, anche perché stiamo parlando di un gruppo di qualità e che ha giocato ad un livello molto alto fino ad oggi. Voglio dire, 25 o 26 squadre in questo campionato vorrebbero essere nella nostra posizione, con un giocatore ai livelli MVP, altri All-Star e giovani interessanti. Abbiamo una buona base, dobbiamo solo fare qualcosina di meglio.”

Philadelphia ha registrato un record di 49-23 nell’ultima regular season terminando in cima alla classifica della Eastern Conference. Tuttavia, i 76ers non sono riusciti a raggiungere le finali di Conference per la 20esima volta consecutiva, ossia dai tempi di Allen Iverson.

Poi, Morey ha chiuso pizzicando gli addetti ai lavori per la loro valutazione – definita troppo severa – riguardo una squadra eliminata solo in Gara 7 contro gli Atlanta Hawks:

“C’è molta negatività intorno a noi in questo momento. Molto di quello che sto leggendo francamente non lo capisco. Abbiamo un gruppo molto forte in cui crediamo. Nessuno di noi può prevedere il futuro, ma amiamo ciò che Ben può portare alla causa, così come amiamo quello che possono fare Joel ed Harris. È chiaro che alcuni giocatori dovranno migliorare.”

Il riferimento, non troppo velato, sembra essere quello relativamente a Simmons, il quale questa estate non risponderà alla chiamata della nazionale australiana per lavorare sul suo tiro, elemento debole del suo gioco.

Poi, l’ultima battuta su Joel Embiid il quale sta valutando con lo staff medico la sua condizione dopo aver giocato le ultime partite di postseason da acciaccato:

“Siamo tutti molto colpiti da ciò che Joel è stato in grado di fare in quelle condizioni. È il cuore e l’anima della squadra, e quello che ha fatto in questi Playoff verrà apprezzato a lungo. So che ora eseguirà una serie di visite approfondite per capire realmente come sta. È stata una stagione complessa.”

