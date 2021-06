NBA, Dwight Howard difende Simmons: “Lasciatelo stare”

Gara-5 delle semifinali di Conference ha mandato su tutte le furie l’ambiente Philadelphia 76ers, perché dire semplicemente che abbia lasciato l’amaro in bocca sarebbe estremamente riduttivo. Da un parziale di 22 punti di vantaggio a un finale tremendo sotto di tre lunghezze il passo è breve. O meglio, l’ultimo quarto è breve perché la squadra di Doc Rivers si è fatta rimontare di 21 punti in questa sola frazione di gioco.

L’uragano delle critiche ha travolto sopratutto Ben Simmons, che in gara-5 ha messo a referto un brutto 4/14 al tiro libero e che, più in generale, sta deludendo nel corso della serie contro gli Atlanta Hawks. A fare da scudo alle frecciate è intervenuto il compagno Dwight Howard che nel corso di una Instagram Live si è espresso con queste parole:

“Tutti stanno parlando di Ben [Simmons]. Lasciatelo stare. Mandategli un po’ di positività anziché parlare di quanto scarso pensate che sia. Nessuno di voi ha giocato in NBA e ognuno di voi ha così tanto da dire a qualcuno che gioca da una vita.”

Il centro di Philly ha poi aggiunto:

“Mettetevi a sedere. Lasciate stare le persone. Facciamo questo di lavoro. Io credo in te Ben. Non mi importa di quanti tiri liberi manchi, io credo ancora in te. Sei mio fratello.”