NBA, Bradley Beal si unisce al roster per le Olimpiadi

La speranza, dopo qualche giorno di meditazione, è adesso realtà. Il Team USA, già certo della presenza di nomi eccellenti, si arricchisce ulteriormente. Come riportato da Shams Charania di The Athletic, Bradley Beal farà le valigie e salirà su un aereo con direzione Tokyo, Giappone, per le Olimpiadi che avranno luogo a partire dal prossimo 23 luglio.

Washington Wizards star Bradley Beal has committed to Team USA for the Tokyo Olympics, sources tell me and @joevardon. Beal joins Portland’s Damian Lillard, Boston’s Jayson Tatum and Golden State’s Draymond Green among initial pledges. — Shams Charania (@ShamsCharania) June 18, 2021

Il roster che difenderà la bandiera a stelle e strisce per la 32esima edizione dei Giochi Olimpici, come accennato precedentemente, ha già il consenso di alcune stelle. Infatti, all’avventura prenderanno parte sicuramente Damian Lillard, Jayson Tatum e Draymond Green. Niente da fare per LeBron James, il quale dividerà la sua offseason tra meritato riposo e il nuovo Space Jam.

Bradley Beal, in questa stagione, ha disputato 60 partite – tutte da titolare – e ha messo a referto una media di 31.3 punti, 4.7 rimbalzi e 4.4 assist. Le sue prestazioni, grazie alla complicità di Russell Westbrook, hanno guidato nuovamente gli Wizards ai Playoff dopo due stagioni disastrose. Adesso è tempo di pensare alle Olimpiadi di Tokyo.

Leggi anche:

NBA, PJ Tucker: “KD è il miglior realizzatore che abbia mai visto”

NBA, Conley e Mitchell potrebbero essere in campo in Gara 6

Programmazione NBA su Sky: le partite dal 18 al 20 giugno