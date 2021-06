Playoff NBA: Milwaukee non si arrende, si decide tutto in Gara-7

Brooklyn Nets 89 – 104 Milwaukee Bucks [Serie in parità sul 3-3]

Di finali di Conference se ne riparlerà in Gara-7, dato che nella notte del Fiserv Forum la squadra di Steve Nash non riesce a dare continuità alla prestazione leggendaria fatta registrare due sere fa da Kevin Durant consentendo ai Bucks di rovinare il primo match point della serie e di tenere vive le speranze di approdare all’ultimo turno dell’est.

Che Milwaukee abbia ancora qualcosa da dire si intuisce già dal buon parziale di 19-26 fatto registrare nel corso del primo quarto, a cui i padroni di casa riescono a dare continuità guadagnando altre quattro lunghezze sugli avversari giusto in tempo per il break di metà gara (48-59).

Undici punti di vantaggio non sono pochi, ma la recente esperienza dei Sixers e la stessa Gara-5 del Barclays Center di due sere fa insegnano che a questi livelli non ci si può mai rilassare, specie contro i Nets di KD. Per loro fortuna, però, i ragazzi di Mike Budenholzer sembrano aver imparato la lezione e riescono a reggere l’urto dei tentativi di reazione avversari senza troppi affanni, nonostante una mira decisamente rivedibile dalla lunga distanza – solo 7-33 da tre punti per i padroni di casa, le cui fortune sono da ricercare piuttosto nei 26 punti realizzati in contropiede contro i soli 4 di Durant e soci.

A tenere in piedi la baracca Bucks ci pensano i due uomini più attesi, Giannis Antetokounmpo e Khris Middleton: il primo firma la doppia doppia da 30 punti e 17 rimbalzi, ma per stanotte è il suo luogotenente a prendersi i riflettori con 38 punti, 10 rimbalzi, 5 assist e altrettanti palloni rubati.

Dall’altra parte, invece 32 punti e 11 rimbalzi per Kevin Durant, con James Harden, apparso ancora lontano dalla miglior condizione, che mette a referto 16 punti, 7 rimbalzi e 5 assist. Appuntamento ora a sabato notte, quando finalmente sapremo chi potrà staccare il pass per le finali di Conference.