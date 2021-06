NBA, Antetokounmpo forza Gara 7: “Siamo nati per questo momento”

Milwaukee è ancora viva e lo si è visto nella notte, nella vittoria in Gara 6 contro i Brooklyn Nets di Kevin Durant. La compagine di Mike Budenholzer ha messo le cose in chiaro sin dal primo tempo, rimanendo sempre in vantaggio dal primo all’ultimo istante ed evidenziando il talento di Antetokounmpo verso il finale del match. Proprio il greco, autore di 30 punti e 17 rimbalzi in 41 minuti di gioco – e zero triple tentate – ha voluto commentare la vittoria dei suoi con queste parole:

“Zero triple? Sì, è andata così. Non ho tirato da tre stasera perché non lo ritenevo necessario, volevo essere aggressivo attaccando sempre il canestro, fare le giocate giuste insomma. Penso che forse avrei potuto tirare dall’arco in un paio di occasioni poiché ero libero e non l’ho fatto. Ma quello che so è che mi piace il mio gioco quando sono aggressivo e posso coinvolgere i miei compagni di squadra. Oggi ho potuto mostrare i miei punti di forza. E così mi diverto di più.”

Ora c’è una Gara 7 da giocare per arrivare alle Finali di Conference:

“Sapevamo che tipo di partita fosse quella di stasera e c’era solo un’opzione: vincerla. Sapevamo che se non avessimo vinto la partita, la nostra stagione sarebbe finita e ne abbiamo parlato più volte nello spogliatoio. Non volevamo uscire oggi. Come ho detto tutto l’anno: siamo fatti per questo momento. È semplice come concetto. Nessuno ha detto che i Playoff sarebbero stati facili, ma siamo in grado di giocarcela. Tutti i miei compagni oggi hanno avuto la giusta mentalità, ossia andando sul parquet per giocare e lottare su ogni pallone. Speriamo di poter replicare questa prestazione anche per Gara 7.”

L’appuntamento è per la notte tra sabato e domenica, ore 2.30 italiane.

