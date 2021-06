NBA, i quintetti All-Rookie NBA 2020-2021

La NBA ha reso nota la composizione dei tre quintetti All-Rookie per la stagione NBA 2020-21. Il sistema di attribuzione del punteggio è sempre lo stesso: primo quintetto (5 punti), secondo (3 punti), terzo quintetto (un punto). La sommatoria ha decretato le migliori quindici matricole della stagione.

Chi è stato votato nel primo quintetto All-Rookie NBA 2020-21

LaMelo Ball ed Anthony Edwards sono stati votati all’unanimità nel primo quintetto (500 punti totali), mentre Tyrese Haliburton – rookie dei Sacramento Kings – ha collezionato ben 98 dei 99 voti a disposizione per il primo quintetto.

GIOCATORE TEAM LaMelo Ball Hornets Anthony Edwards Timberwolves Tyrese Haliburton Kings Saddiq Bey Pistons Jae’Sean Tate Rockets

Chi è stato votato nel secondo e terzo quintetto

Immanuel Quickley, giocatore dei New York Knicks, guida invece la seconda squadra All-Rookie. La 25a scelta assoluta del Draft 2020 ha ricevuto 51 voti per la prima squadra e 46 voti per la seconda squadra. I Detroit Pistons sono l’unica squadra ad avere due giocatori selezionati per le squadre All-Rookie, con Saddiq Bey – presente nel primo quintetto – e Isaiah Stewart scelto come membro della seconda squadra.

GIOCATORE TEAM Immanuel Quickley Knicks Desmond Bane Grizzlies Isaiah Stewart Pistons Isaac Okoro Cavaliers Patrick Williams Bulls

Leggi anche:

Playoff NBA: Milwaukee non si arrende, si decide tutto in Gara-7

NBA, Luka Doncic comunque intenzionato a firmare un supermax contract con Dallas