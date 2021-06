I giocatori NBA si preparano per Tokyo: c’è Tatum, speranze per Beal

La stagione NBA sta entrando nella sua fase più calda, col secondo turno Playoff in dirittura d’arrivo e le finali di Conference già in vista.

Ma per tante squadre il campionato è già finito, che sia stato in regular season o al primo turno dei Playoff.

Per alcuni giocatori di queste squadre è tempo di riposarsi e recuperare da una stagione molto stancante. Per altri, invece, ci sono ancora partite da giocare. Dopo il rinvio dello scorso anno, ad aspettare i giocatori NBA ci sono infatti le Olimpiadi di Tokyo, competizione dove Team USA è sempre chiamato a svolgere un ruolo da padrone.

Non ci sarà LeBron James, che già da qualche giorno ha annunciato la sua assenza per dedicare interamente la sua offseason al riposo e al nuovo Space Jam. Ma la nazionale americana ha una profondità oltre ogni limite. Anche senza i nomi più famosi, il quintetto rischia di essere semplicemente devastante.

Nelle ultime ore è infatti arrivata la conferma della presenza anche di Jayson Tatum, reduce dalla miglior stagione in carriera numeri alla mano, con una media di 26.4 punti e 7.4 rimbalzi e capace di prestazioni da 50 punti come quella in Gara 3 del primo turno contro Brookyln.

La presenza di Tatum si va ad aggiungere a quelle di Damian Lillard e Draymond Green, che nelle scorse ore avevano confermato a loro volta la partecipazione al torneo olimpico. Adesso Team USA aspetta speranzoso una risposta positiva da parte di Bradley Beal, anche lui uscito al primo turni dei Playoff con i suoi Wizards. La presenza della stella di Washington aumenterebbe ancor di più la potenza di fuoco della nazionale a stelle e strisce, già potenzialmente devastante.

