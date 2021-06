NBA, Sam Presti su OKC: “Non cerchiamo scorciatoie nella nostra ricostruzione”

Gli Oklahoma City Thunder sono in piena fase di ricostruzione. Il GM dei Thunder, Sam Presti, è perfettamente consapevole che questo processo durerà diverso tempo ma non ha alcuna intenzione di accelerarlo per poter tornare nel breve periodo ai Playoff. I Thunder finita la bolla di Orlando hanno deciso di ricostruire completamente tutta la squadra. La franchigia dell’Oklahoma, poi, è stata abile nel collezionare una serie di scelte future al Draft per i prossimi anni. Nel prossimo, fra primo e secondo giro, OKC potrà scegliere ben cinque giocatori.

Sam Presti sa che in questa offseason diverse stelle potrebbero cambiare casacca, anche perché la free agency 2021 si prospetta davvero invitante. Tuttavia al GM questo discorso non interessa affatto:

“Non cerchiamo scorciatoie nella nostra ricostruzione. Quando torneremo nei Playoff dovremo essere una squadra competitiva. Non voglio che il ritorno avvenga solo per una stagione. In futuro non vogliamo trovarci in una situazione del genere. Vogliamo tornare ai Playoff con la chance di poter competere per diverso tempo. Vogliamo creare una dinastia. Gli errori più grandi vengono commessi quando si cerca di accelerare questo processo.”

