NBA, Nash sul recupero di Spencer Dinwiddie: “Ecco come sta”

Da settimane si rincorrono rumors su un possibile recupero in questa stagione di Spencer Dinwiddie. Il giocatore – vittima di una rottura parziale del legamento crociato anteriore del ginocchio ad inizio stagione – aveva fin da subito lasciato aperta la porta della speranza per tentare un rientro in extremis:

“Voglio tornare per i Playoff.”

C’è da aggiungere poi che i Nets non hanno mai annunciato il play “out for the season”, ecco perché tra gli addetti ai lavori circolano voci di questo tipo. Interrogato sull’argomento, Steve Nash ha fornito un aggiornamento sulle condizioni di Dinwiddie:

“Non è al seguito della squadra. Credo che sia ancora in fase di riabilitazione a Los Angeles e che stia procedendo tutto molto bene. Ma non ho parlato del suo ritorno in squadra e nemmeno del suo ritorno in campo a breve.”

Detto questo, secondo quanto riporta il NY Daily News, il giocatore dovrebbe tornare in quel di Brooklyn nelle prossime ore. Da capire se con il ruolo di semplice ‘tifoso’ o per continuare a lavorare a vele spiegate sul suo rientro che – eventualmente – potrebbe svolgersi alle Finals, programmate per l’8 luglio. Dal canto suo, Dinwiddie accetterebbe anche un ruolo di rincalzo. Tutto per poter testimoniare ai suoi compagni la sua voglia di stare vicino alla squadra.

