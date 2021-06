Nicolò Melli prenderà parte al Preolimpico con la Nazionale

L’avventura Playoff dei Dallas Mavericks, nonostante l’ottimo avvio in apertura di serie, si è infranta alla settima partita contro l’energia, l’esperienza e la pluralità di soluzioni offensive dei Los Angeles Clippers.

Nicolò Melli, il cui contratto con la franchigia texana terminerà in estate, è stato impiegato nella serie per un totale di diciannove minuti, rimanendo seduto in panchina per tutta Gara 7. Giunto al termine del suo secondo anno in NBA, il nativo di Reggio Emilia, eludendo abilmente ogni riferimento alle trattative di mercato e ad un suo possibile ritorno in Europa, ha fatto sapere, tramite il proprio profilo Instagram, che a partire da settimana prossima prenderà parte al raduno della Nazionale italiana, proiettata verso il torneo Preolimpico che avrà luogo a Belgrado dal 29 giugno al 4 luglio.

Si tratta evidentemente di un innesto dal notevole tasso tecnico, nonché dalla spiccata esperienza internazionale. Melli, in Nazionale maggiore dal 2011, toccherà presto le 80 presenze con la maglia azzurra.

La selezione di coach Sacchetti, al momento riunita a Pinzolo, raggiungerà Milano entro il prossimo 14 giugno, quando partirà la fase decisiva del ritiro, atta a definire il roster che volerà in Serbia.

